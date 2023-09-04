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انقسمت الجماهير بين سانتو وكايزر

الشنيف: أول إقالة في دوري روشن تمت!

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
الشنيف: أول إقالة في دوري روشن تمت!
المواطن - فريق التحرير

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أثار الإعلامي خالد الشنيف، حالة من الجدل، بعدما أكد إقالة أحد مدربي فرق دوري روشن السعودي، مع بداية فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

الشنيف يؤكد إقالة أحد المدربين

وقال خالد الشنيف عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين: “بدأ مسلسل الإقالات.. أول إقالة في دوري روشن السعودي تمت.. تتوقعون مين؟”.

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نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وجاءت غالبية التوقعات بأن الإقالة الأولى في دوري روشن السعودي، ستكون بين مدرب الشباب، الهولندي مارسيل كايزر، والمدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، فيما توقع البعض رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الكرواتي ريزيتش.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل محبط، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، فيما أبدت الجماهير الاتحادية غضبها من سانتو، بسبب اللاعبين، ولخسارة الكلاسيكو ضد الهلال.

مارسيل كايزر مدرب الشباب

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب الدوري بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، ثم النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل الترتيب.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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