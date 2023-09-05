الصين تعرض الوساطة لحل أزمة النيجر

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تعتزم الصين الدخول على خط الأزمة السياسية في النيجر، وتأدية دور وساطة، حسبما أعلن السفير الصيني في نيامي في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن السفير الصيني جيانغ فنغ قال في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، الذي عيّنه النظام العسكري، أن الصين تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجرية.
وأضاف أن “الصين تنتهج دائمًا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى” وتشجع الدول الإفريقية “على حل مشكلاتها بنفسها”.
يذكر أن الصين تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للنيجر، خصوصًا في قطاع الطاقة.
ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في إفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرق النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.