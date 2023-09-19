الأسهم السعودية تغلق مرتفعة طرح لائحة جباية الزكاة على منصة استطلاع يوسف فوزي: اعتزلت التمثيل نهائيًا وخايف من النسيان في الصلاة طيران ناس يشارك بأحدث طائراته في عرض اليوم الوطني الـ 93 الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص يرتفع لـ9.6 آلاف ريال طريقة اكتشاف التخفيضات الوهمية تدخل جراحي ينقذ حياة سيدة حامل وجنينها في الدرب هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية
وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية النبيلة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.