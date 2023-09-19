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تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات

الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا

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ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية النبيلة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا

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