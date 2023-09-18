الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي تم دفعها للمسافرين خلال العامين 2021 ــ 2022 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لالتزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة، حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.