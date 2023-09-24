العالم يهنئ السعودية باليوم الوطني من أبراج الساعة

من قلب العاصمة المقدسة مكة المكرمة، ابتهج مجمع أبراج الساعة باليوم الوطني الـ93 (نحلم ونحقق) بفعالية يشارك بها المسلمون من بلدان متعددة من زوار المركز التجاري لأبراج الساعة تحت شعار “العالم يهنئ السعودية” بذكرى توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الذي أضاء شعلة النور لدروب وطن الأمجاد والأجداد، واستلمها أبناؤه الميامين من بعده لبلاد تعبق تطور ونهضة وشموخ واجتهاد بكل عزيمة واقتدار وتحدي الصعاب.

العالم يهنئ السعودية

ولما يتميز به موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف وكونه أيقونة المعمار الإسلامي الذي يستقطب سنويًا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم، فعبر المشاركون بلغة بلادهم عن تقديرهم وثنائهم للمملكة العربية السعودية لما تقدمه لهم من عناية راقية لتسهيل قيامهم بشعائرهم الدينية لفريضتي الحج والعمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

بدوره، هنأ الرئيس التنفيذي لـ مجمع أبراج الساعة المهندس وليد الحارثي، كافة العاملين في الأبراج بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأكد أن هذا الوطن لا يليق به إلا القمم الشامخات وأن السعودية نموذج للرقي والأصالة وحسن الضيافة وهذا ما دأبت عليه بلادنا بتاريخها ومستقبلها.