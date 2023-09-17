العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف

باتت فكرة العمل بنظام العمل المرن أولوية قصوى لاختيار العمل لدى كثير من الأشخاص، والعمل المرن هو النشاط الذي يؤدّيه عامل غير متفرّع لدى صاحب عمل أو أكثر؛ ويكون باحتساب الأجر على أساس الساعة، شريطة أن تقلّ ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل المحدّد في المنشأة.

وفي هذا السياق تحدثت الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم، استشاري طبيب حول موضوع العمل المرن وما إذا كان يتناسب مع بعض المجالات، من خلال تغريدة نشرتها بحسابها بمنصة إكس.

يهدد الوظائف

وقالت البراهيم في تدوينتها: العمل المرن على ميزاته سيكون مهددًا للكثير من الوظائف، لو افترضنا أنه لا توجد رقابة على الحضور والانصراف، فسندخل في مشاكل الانضباط لأعمال وظيفية خدمية مثلًا الصحة والتعليم، والتي تتطلب انضباط منذ افتتاح المنشأة وحتى إغلاقها.

وتابعت أن الطبيب لا يستطيع أن يعاين المريض حضوريًّا ويرفع بمتطلباته ما لم يسجله الاستقبال ويمر على التمريض للعلامات الحيوية مثلًا، وهم لن يعاينوا المريض لو تأخر الطبيب، والطلبة في المدرسة لن يعلموا أنفسهم ما لم يحضر المعلم وقبله تم افتتاح المدرسة، تخيلوا لو الحارس نام أو غاب.

الاستغناء عن الموظفين

وأردفت: بالمقارنة بعض الأعمال التي يمكن عملها عن بعد قد تبرر الاستغناء عن الموظفين لكفاءة الإنفاق خصوصًا مع التطور التقني والذكاء الاصطناعي وإمكانية تعويضهم بأي موظف يستطيع القيام بنفس العمل.

إيجابيّات العمل المرن

ويتميز العمل المرن بعدد من الإيجابيات وهي:

زيادة الدخل للموظفين: يستطيع الموظفون زيادة دخلهم عبر اختيار نظام العمل المرن، فهذه الطريقة تُمكنهم من تنظيم وقتهم وعملهم، وتحسين سيرتهم الذاتية المهنية.

استقطاب الأفراد المؤهّلين: تعتمد الآلية على عدم قدرة الشركة أو صاحب المشروع على التوظيف بعقود طويلة، لذلك يلجأ صاحب العمل على استقطاب الموهوبين لأداء المهمّة، في فترة قصيرة.

تحسين جودة الخدمة المُقدّمة: يُساعد نظام العمل المرن في تحسين جودة الخدمة المُقدّمة، من دون القلق من التكاليف الإضافيّة التي قد تتسبّب بها زيادة ساعات العمل أو رفع سقف الأهداف للموظف الاعتيادي.

ضغط نفسي أقلّ: أظهر استبيان من شركة “IBM” تناول 42 ألف موظف، في 79 دولة، أن الضغط النفسي كان أقلّ، في صفوف الموظفين الذين يقومون بالعمل بالساعة.

شروط العمل المرن

يذكر أن وزارة الموارد البشرية حددت بعض الشروط المُتعلّقة بعقود العمل المرن، منها:

صاحب العمل غير ملزم بتعويض الإجازات السنويّة والمناسبات أو مكافأة نهاية الخدمة.

لا يتمّ إخضاع العامل في هذه الحالة، لفترة تجريبيّة.

احتساب العمل بالساعة، على أن تُصرف الأجور بصورة شهريّة؛ لكن لا تتجاوز ساعات العمل عند صاحب عمل واحد 95 ساعة، شهريًّا.

يحقّ للعامل الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل.

ينبغي أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ومحدّد المدة وعدد ساعات العمل.

على صاحب العمل توفير الحماية للعاملين، لنواحي السلامة والصحّة المهنيّة وإصابات العمل.

إذا فُسخ العقد من قِبل أحد الطرفين من دون سبب مشروع، كان للمتضرّر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

يُحتسب العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات)، ويُسجّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل بشكل مؤقت.