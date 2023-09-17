Icon

تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستهدف الأسواق العالمية Icon إشبيلية يحقق أول فوز في الدوري الإسباني بقيادة راموس Icon لا انقلاب في الكونغو Icon العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف Icon فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام Icon موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي Icon حريق ضخم يلتهم برج النيل أشهر معالم الخرطوم Icon وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض Icon مجلس إدارة جامعة الملك سعود يعقد اجتماعه الأول Icon الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يسبب الاستغناء عن الموظفين

العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باتت فكرة العمل بنظام العمل المرن أولوية قصوى لاختيار العمل لدى كثير من الأشخاص، والعمل المرن هو النشاط الذي يؤدّيه عامل غير متفرّع لدى صاحب عمل أو أكثر؛ ويكون باحتساب الأجر على أساس الساعة، شريطة أن تقلّ ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل المحدّد في المنشأة.

وفي هذا السياق تحدثت الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم، استشاري طبيب حول موضوع العمل المرن وما إذا كان يتناسب مع بعض المجالات، من خلال تغريدة نشرتها بحسابها بمنصة إكس.

قد يهمّك أيضاً
تكليف فريد الغامدي رئيسًا لجامعة أم القرى

تكليف فريد الغامدي رئيسًا لجامعة أم القرى

إسرائيل تصبح جمهورية موز بسبب معركة الإصلاحات القضائية

إسرائيل تصبح جمهورية موز بسبب معركة الإصلاحات القضائية

يهدد الوظائف

وقالت البراهيم في تدوينتها: العمل المرن على ميزاته سيكون مهددًا للكثير من الوظائف، لو افترضنا أنه لا توجد رقابة على الحضور والانصراف، فسندخل في مشاكل الانضباط لأعمال وظيفية خدمية مثلًا الصحة والتعليم، والتي تتطلب انضباط منذ افتتاح المنشأة وحتى إغلاقها.

وتابعت أن الطبيب لا يستطيع أن يعاين المريض حضوريًّا ويرفع بمتطلباته ما لم يسجله الاستقبال ويمر على التمريض للعلامات الحيوية مثلًا، وهم لن يعاينوا المريض لو تأخر الطبيب، والطلبة في المدرسة لن يعلموا أنفسهم ما لم يحضر المعلم وقبله تم افتتاح المدرسة، تخيلوا لو الحارس نام أو غاب.

الاستغناء عن الموظفين

وأردفت: بالمقارنة بعض الأعمال التي يمكن عملها عن بعد قد تبرر الاستغناء عن الموظفين لكفاءة الإنفاق خصوصًا مع التطور التقني والذكاء الاصطناعي وإمكانية تعويضهم بأي موظف يستطيع القيام بنفس العمل.

إيجابيّات العمل المرن

ويتميز العمل المرن بعدد من الإيجابيات وهي:

زيادة الدخل للموظفين: يستطيع الموظفون زيادة دخلهم عبر اختيار نظام العمل المرن، فهذه الطريقة تُمكنهم من تنظيم وقتهم وعملهم، وتحسين سيرتهم الذاتية المهنية.

استقطاب الأفراد المؤهّلين: تعتمد الآلية على عدم قدرة الشركة أو صاحب المشروع على التوظيف بعقود طويلة، لذلك يلجأ صاحب العمل على استقطاب الموهوبين لأداء المهمّة، في فترة قصيرة.

تحسين جودة الخدمة المُقدّمة: يُساعد نظام العمل المرن في تحسين جودة الخدمة المُقدّمة، من دون القلق من التكاليف الإضافيّة التي قد تتسبّب بها زيادة ساعات العمل أو رفع سقف الأهداف للموظف الاعتيادي.

ضغط نفسي أقلّ: أظهر استبيان من شركة “IBM” تناول 42 ألف موظف، في 79 دولة، أن الضغط النفسي كان أقلّ، في صفوف الموظفين الذين يقومون بالعمل بالساعة.

شروط العمل المرن

يذكر أن وزارة الموارد البشرية حددت بعض الشروط المُتعلّقة بعقود العمل المرن، منها:

صاحب العمل غير ملزم بتعويض الإجازات السنويّة والمناسبات أو مكافأة نهاية الخدمة.

لا يتمّ إخضاع العامل في هذه الحالة، لفترة تجريبيّة.

احتساب العمل بالساعة، على أن تُصرف الأجور بصورة شهريّة؛ لكن لا تتجاوز ساعات العمل عند صاحب عمل واحد 95 ساعة، شهريًّا.

يحقّ للعامل الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل.

ينبغي أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ومحدّد المدة وعدد ساعات العمل.

على صاحب العمل توفير الحماية للعاملين، لنواحي السلامة والصحّة المهنيّة وإصابات العمل.

إذا فُسخ العقد من قِبل أحد الطرفين من دون سبب مشروع، كان للمتضرّر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

يُحتسب العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في برنامج (نطاقات)، ويُسجّل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل بشكل مؤقت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم