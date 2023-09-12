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الممر الاقتصادي سيعيد توازن التجارة العالمية

الفالح: السعودية تمتلك الرؤية المتكاملة الأكثر تميزًا في العالم

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
الفالح: السعودية تمتلك الرؤية المتكاملة الأكثر تميزًا في العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن السعودية تمتلك الرؤية المتكاملة والطموحة والأكثر تميزًا في العالم، مشيرًا إلى وجود خطة تجعل المملكة منصة تخدم المنطقة بأكملها.

جذب استثمارات

وأضاف الفالح خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، على هامش مشاركته في قمة العشرين بالهند، أن كل قطاع في السعودية، وكل قطاع في الهند يعد جاذبًا للاستثمارات في كلا الاتجاهين، لذا فإن السعودية تمتلك الرؤية المتكاملة والطموحة الأكثر تميزًا في العالم، بالإضافة إلى سوقنا الكبير الذي لم يخدم بشكل كافٍ اليوم.

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وتابع: لدينا الخطة والنية لجعل السعودية منصة لخدمة المنطقة بالتأكيد، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وغرب آسيا.

واستطرد: نعتقد أن الشركات الهندية يجب أن تستفيد مما تقدمه السعودية لها للوصول إلى هذه الأسواق التي تبحث عن توريد التكنولوجيا والمعادن الخضراء أو المواد البتروكيماوية أو المواد الغذائية المصنعة التي يمكن تحقيقها، وبالمثل الهند نملك كل شيء يعمل لصالحها، التركيبة السكانية، الموقع الجغرافي، الرؤية، والجاذبية لممارسة الأعمال.

الممر الاقتصادي

وأكمل: لقد شاهدنا الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء الهندي مودي، والعالم بأكمله ينظر إلى هاتين الدولتين، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند عبر الشرق الأوسط بشكل رئيسي السعودية والإمارات وسلطنة عمان، ودول أخرى حتى أوروبا، سيكون الممر الاقتصادي الجديد الذي يعادل طريق الحرير وطريق السبايس أجمع لهذه الألفية، من حيث ما سيوفره من توصيل البيانات وتوصيل الطاقة والمواد الخضراء والسلع المصنعة والمنتجات النهائية التي ستعيد توازن التجارة العالمية.

 

 

 

 

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