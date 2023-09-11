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بعد الانتشار الكبير للبطولة هذا الموسم

الفراج: أتمنى إطلاق قناة لـ الدوري السعودي باللغة الإنجليزية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
الفراج: أتمنى إطلاق قناة لـ الدوري السعودي باللغة الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

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اقترح الإعلام الرياضي ولي الفراج، إطلاق قناة رياضية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين باللغة الإنجليزية، نظرًا للانتشار الكبير للمسابقة، بعد التعاقدات العالمية خلال الفترة الماضية.

الفراج يتمنى إطلاق قناة باللغة الإنجليزية

وقال الفراج: “أتمنى إطلاق قناة رياضية لـ الدوري السعودي باللغة الإنجليزية؛ ويفضل أن تكون بالبث الرقمي؛ لانتشار أوسع وأسهل، وتقدم إنتاجًا برامجيًا مكثفًا بذوق المشاهد الغربي لهذا الدوري العالمي الذي نمر فيه”.

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وواصل وليد الفراج حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الاثنين، قائلًا: “هذه فرصة ذهبية للذهاب أبعد مما وصل إليه الآخرون”.

وتحظى مباريات الدوري بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، نظرًا لتواجد كوكبة من النجوم العالميين، ويتم بث بعض المواجهات عبر القنوات، ومنها؛ CANAL+ الفرنسية، LA 7 الإيطالية، SPORT TV البرتغالية، ومنصة ماركا الإسبانية، وغيرها.

صفقات عالمية في الدوري السعودي

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى الدوري السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما شهد الميركاتو الصيفي انتقال عدد كبير من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.

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