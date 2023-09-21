محمد بن سلمان عن بايدن : دقيق وذو تركيز الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم وزير الشؤون الإسلامية: لقاء محمد بن سلمان يؤكد رؤى وطموح القيادة السعودية بايدن ونتنياهو يناقشان سبل إقامة اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل السعودية تؤمن بمبدأ الصين الواحدة الفراج عن زيارة رونالدو والنصر لإيران: الرياضة قوة ناعمة مؤثرة هكذا وصف محمد بن سلمان الترحيب الإيراني بـ النصر الإدارة الأمريكية : المحادثات بين إسرائيل والسعودية أمر جيد للمنطقة بأكملها المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
أشاد الإعلامي وليد الفراج، بتفاعل وسائل الإعلام العالمية مع زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إيران.
وقال: “بعيدًا عن الحساسيات الرياضية لدى الجمهور، إلا أن التفاعل الواسع مع زيارة كريستيانو رونالدو وبعثه نادي النصر السعودي إلى إيران كأول فريق رياضي يزورها منذ أكثر من 6 سنوات كان شيئًا لافتًا في الإعلام الدولي”.
وواصل وليد الفراج حديثه عن الاستقبال التاريخي لبعثة العالمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، قائلًا: “الرياضة قوة ناعمة مؤثرة وسريعة”.
وحظت بعثة العالمي باستقبال تاريخي في إيران، حيث امتلأت شوارع طهران بلوحات تحمل صور أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كما احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة في المطار لاستقبالهم.
وركضت الجماهير خلف حافلة النصر من المطار وحتى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الوصول إلى فندق إقامة بعثة العالمي ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي لاقى تفاعلًا إعلاميًا كبيرًا.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واجه نظيره برسبوليس في إيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.
بعيدا عن الحساسيات الرياضية لدى الجمهور الا ان التفاعل الواسع مع زيارة #كرستيانو_رونالدو وبعثه نادي #النصر السعودي الى #ايران كأول فريق رياضي يزورها منذ اكثر من 6 سنوات كان شيئا ملفتا في الاعلام الدولي .. الرياضة قوة ناعمه مؤثرة وسريعة 👏🇸🇦💪#اكشن_مع_وليد pic.twitter.com/S9bUAQqJzC
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 21, 2023