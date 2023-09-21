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بعدما لاقت تفاعلًا إعلاميًا دوليًا كبيرًا

الفراج عن زيارة رونالدو والنصر لإيران: الرياضة قوة ناعمة مؤثرة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
الفراج عن زيارة رونالدو والنصر لإيران: الرياضة قوة ناعمة مؤثرة
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الإعلامي وليد الفراج، بتفاعل وسائل الإعلام العالمية مع زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إيران.

الفراج يُعلق على الاستقبال الإيراني

وقال: “بعيدًا عن الحساسيات الرياضية لدى الجمهور، إلا أن التفاعل الواسع مع زيارة كريستيانو رونالدو وبعثه نادي النصر السعودي إلى إيران كأول فريق رياضي يزورها منذ أكثر من 6 سنوات كان شيئًا لافتًا في الإعلام الدولي”.

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وواصل وليد الفراج حديثه عن الاستقبال التاريخي لبعثة العالمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، قائلًا: “الرياضة قوة ناعمة مؤثرة وسريعة”.

النصر في طهران
لوحات ترحيبية بالعالمي

وحظت بعثة العالمي باستقبال تاريخي في إيران، حيث امتلأت شوارع طهران بلوحات تحمل صور أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كما احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة في المطار لاستقبالهم.

وركضت الجماهير خلف حافلة النصر من المطار وحتى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الوصول إلى فندق إقامة بعثة العالمي ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي لاقى تفاعلًا إعلاميًا كبيرًا.

النصر في طهران
جانب من استقبال الجماهير للفريق – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر بثنائية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واجه نظيره برسبوليس في إيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

 

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