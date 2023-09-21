الفراج عن زيارة رونالدو والنصر لإيران: الرياضة قوة ناعمة مؤثرة

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بتفاعل وسائل الإعلام العالمية مع زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إيران.

الفراج يُعلق على الاستقبال الإيراني

وقال: “بعيدًا عن الحساسيات الرياضية لدى الجمهور، إلا أن التفاعل الواسع مع زيارة كريستيانو رونالدو وبعثه نادي النصر السعودي إلى إيران كأول فريق رياضي يزورها منذ أكثر من 6 سنوات كان شيئًا لافتًا في الإعلام الدولي”.

وواصل وليد الفراج حديثه عن الاستقبال التاريخي لبعثة العالمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، قائلًا: “الرياضة قوة ناعمة مؤثرة وسريعة”.

وحظت بعثة العالمي باستقبال تاريخي في إيران، حيث امتلأت شوارع طهران بلوحات تحمل صور أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كما احتشدت الجماهير بأعداد كبيرة في المطار لاستقبالهم.

وركضت الجماهير خلف حافلة النصر من المطار وحتى الفندق، كما حاول البعض تسلق الجبل، من أجل الوصول إلى فندق إقامة بعثة العالمي ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي لاقى تفاعلًا إعلاميًا كبيرًا.

فوز النصر بثنائية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واجه نظيره برسبوليس في إيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد.