Icon

جزيئات ذهب مكهربة لعلاج أكثر أنواع السرطان فتكًا Icon إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا Icon دودة صغيرة تلتهم عائلتها بسبب التوتر Icon إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق Icon دموع الليبيين لا تجف بعد مرور أسبوع من كارثة الإعصار Icon الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد Icon الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط Icon رأي طبي يوضح تفاصيل إصابة حمدالله بعد سقوطه على الكتف Icon إصابة وزيري الدفاع والمالية الألمانيين بكورونا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الحديث عن احتمالية رحيله

الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الناقد الرياضي محمد العنزي لن يُغادر برنامج “أكشن مع وليد”، وذلك بعدما تردد حول اقترابه من الرحيل عن البرنامج.

وكانت القصة بدأت في حلقة يوم السبت الماضي بعد نقاش حاد بين العنزي والفراج في إحدى النقاط، بسبب عدم حديث العنزي عن فوز النصر على الرائد في سادس جولات دوري روشن.

قد يهمّك أيضاً
الوسط الرياضي ينعي حسن البحيري ويتذكر قصة اعتزاله

الوسط الرياضي ينعي حسن البحيري ويتذكر قصة اعتزاله

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030

تفاصيل ما دار بين محمد العنزي ووليد الفراج 

وقال العنزي: “أنا لم أقل شيئًا اليوم، لم أعلق بأي شيء عن النصر للحلقة الثانية على التوالي، لا أعلم ولكن يبدو واضحًا أن تلك الليلة هي ليلة فراق، يلا تصبحون على خير”، ليرد وليد الفراج، قائلًا: “يلا، تلقى خير، مع السلامة”.

وتحدث الفراج حيث خرج عن صمته في حلقة “الاثنين” في البرنامج قائلًا: “العنزي صديق وزميل وركيزة أساسية في البرنامج، البعض أصر على صنع مشكلة، أتمنى يطلعون منها، ودائمًا تذكروا أن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي

وظائف
كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟
السعودية اليوم

كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟

السعودية اليوم
مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية
السعودية اليوم

مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة...

السعودية اليوم
النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد
الرياضة

النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

الرياضة
تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
الترفيه

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

الترفيه
التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر
الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

الرياضة
تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال
السعودية اليوم

تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

آخر الاخبار