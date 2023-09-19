الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الناقد الرياضي محمد العنزي لن يُغادر برنامج “أكشن مع وليد”، وذلك بعدما تردد حول اقترابه من الرحيل عن البرنامج.

وكانت القصة بدأت في حلقة يوم السبت الماضي بعد نقاش حاد بين العنزي والفراج في إحدى النقاط، بسبب عدم حديث العنزي عن فوز النصر على الرائد في سادس جولات دوري روشن.

تفاصيل ما دار بين محمد العنزي ووليد الفراج

وقال العنزي: “أنا لم أقل شيئًا اليوم، لم أعلق بأي شيء عن النصر للحلقة الثانية على التوالي، لا أعلم ولكن يبدو واضحًا أن تلك الليلة هي ليلة فراق، يلا تصبحون على خير”، ليرد وليد الفراج، قائلًا: “يلا، تلقى خير، مع السلامة”.

وتحدث الفراج حيث خرج عن صمته في حلقة “الاثنين” في البرنامج قائلًا: “العنزي صديق وزميل وركيزة أساسية في البرنامج، البعض أصر على صنع مشكلة، أتمنى يطلعون منها، ودائمًا تذكروا أن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية”.