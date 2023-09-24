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الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني
المواطن - واس

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شارك أهالي محافظة جدة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 93، وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجًا بهذه المناسبة.

فرحة الأهالي والأطفال

ورصدت عدسة “واس” في مشاهد متفرقة فرحة الأهالي والأطفال والزوار باليوم الوطني للمملكة في مواقع مختلفة من الواجهة البحرية، التي تنوعت على طولها الفعاليات والاحتفالات, حيث امتلأت الشوارع والطرق الرئيسة بالسيارات، التي تزيَّنت بالأعلام وصور القيادة الرشيدة تعبيرًا عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.

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فعاليات مختلفة

وشاركت العديد من الجهات بفعاليات مختلفة، وتنفيذ مسيرات على طول الواجهة البحرية، منها نادي الإبل بفعالية اليوم الوطني بأسلوب حديث ومبتكر، وبهوية تواكب مرحلة الحلم والتحقيق، إلى جانب مشاركة الأطفال الذين ارتسمت على محياهم علامات البهجة بمشاركة أهاليهم.

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