الفرق الإسعافية تباشر حادًثا مروريًّا بكوبري غاف الجواء

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، مباشرة الفرق الإسعافية حادثًا مروريًّا في وقت قياسي بكوبري غاف الجواء باتجاه بريدة.
وأشارت هيئة الهلال الأحمر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إلى أنه بعد التدخل الإسعافي تبين وجود 6 حالات حرجة تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي.
ولفتت إلى أن باقي الحالات تم نقلهم إلى المنشآت الصحية في عيون الجواء.