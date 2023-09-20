معايير تسجيل المواقع في قائمة يونسكو أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات القيمة المضافة الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل 33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز
أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً توعوياً يهدف إلى توعية الموظفين بشأن ” الاحتراق الوظيفي” والتعرف على مراحله والتعامل معه، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.
ويحتوي الدليل معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولاً لها، بالإضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة .
وفي سياق متصل أعلن المجلس إطلاقه اختبار للموظفين والمدراء لتقييم مدى تعرضهم للأعراض المرتبطة بالاحتراق الوظيفي وتحديد المرحلة التي يمرون بها من ضغوط العمل ، كما يتم تحديد نتائج بناءً على أجوبة الفرد و توفير الأدوات التمكينية للتأقلم مع ضغوطات العمل والتكيف معها.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاختبار من خلال منصة دليلك الصحي على الرابط التالي yourhealthguide (ghc.sa) .