الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة الشباب اليوم، وتحقيق فوز جديد بدوري روشن السعودي.
ويلعب الفيحاء ضد الشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الفريق البرتقالي مازال يحتاج لهدفٍ ليصل إلى هدفه المئوي على أرضه ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ولفتت “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فشل في هز الشباك في آخر مباراتين على أرضه في دوري روشن السعودي، حيث تعادل بدون أهداف أمام كل من الرائد والحزم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.