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الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة الشباب اليوم، وتحقيق فوز جديد بدوري روشن السعودي.

الفيحاء يسعى لتسجيل هدفه الـ100

ويلعب الفيحاء ضد الشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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نادي الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الفريق البرتقالي مازال يحتاج لهدفٍ ليصل إلى هدفه المئوي على أرضه ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فشل في هز الشباك في آخر مباراتين على أرضه في دوري روشن السعودي، حيث تعادل بدون أهداف أمام كل من الرائد والحزم.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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