الفيحاء يخسر أمام آهال في دوري الأبطال الآسيوي

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء أمام نادي آهال بطل تركمنستان بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ 52 سجل اللاعب ألمان ناجييف الهدف الوحيد لفريق آهال.

وحقق فريق آهال الفوز ليحصد أول 3 نقاط في البطولة.

مباريات اليوم في دوري الأبطال الآسيوي

واستُكملت مباريات دوري أبطال آسيا اليوم، بفوز فريق إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي على يوكوهاما مارينوس الياباني برباعية لهدفين، وفاز فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على فريق بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي بثلاثية مقابل هدف، وفاز فريق كاواساكي فرونتال الياباني على نادي جوهور دارول تاكزيم الماليزي بهدف دون رد.

وفاز فريق شاندونج تايشان الصيني على نادي كايا الفلبيني بثلاثية لهدف، وفاز نادي العين الإماراتي على باختاكور الأوزبكي بثلاثية دون رد، بينما تعادل الدحيل القطري بدون أهداف مع نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

وكانت مباريات أمس في دوري الأبطال الآسيوي، شهدت فوز فريق نساجي الإيراني على نادي مومباي سيتي الهندي بثنائية دون رد، وفاز اتحاد جدة على نادي أجمك بثلاثية دون رد، وفاز فريق ناساف الأوزبكي على نادي الفيصلي الأردني بهدف دون رد، وتعادل نادي القوة الجوية العراقي مع فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2/ 2، بينما تعادل الهلال مع فريق نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1/ 1.

وتعادل السد القطري بدون أهداف مع نادي الشارقة الإماراتي.