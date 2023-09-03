القبض على شخصين اعتديا على آخر قبل عام

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ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين لتورطهما بقضايا ترويج مخدرات، وكذلك الاعتداء على شخص آخر بسلاح أبيض منذ عام؛ بسبب خلاف بينهم.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.
ونوه إلى أن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، لكن تم القبض على المتهمين لاحقاً في قضايا ترويج مخدرات.
🎥 | شرطة منطقة القصيم:
حادث اعتداء شخصين على آخر منذ عام .. وتم القبض عليهم لاحقًا في قضايا ترويج مخدرات . pic.twitter.com/zzSkGpHdes
— الأمن العام (@security_gov) September 2, 2023