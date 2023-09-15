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الأمن أحالهما لجهة الاختصاص

القبض على شخصين روجا إمفيتامين في خميس مشيط

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
القبض على شخصين روجا إمفيتامين في خميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط على مواطنين؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 66 كجم قات

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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