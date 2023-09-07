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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخصين روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة بمكة المكرمة

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
القبض على شخصين روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على شخصين بمكة المكرمة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ترويج حشيش وأقراص

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.

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الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

 

 

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