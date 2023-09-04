القبض على شخص روج 116 كجم قات في مكة المكرمة

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على شخص؛ لترويجه 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

تفاصيل الواقعة

وقال الأمن العام عبر منشور بمنصة إكس: إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قبضت على مواطن؛ لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث – عسير 116 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.