القبض على شخص روج 116 كجم قات في مكة المكرمة

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على شخص؛ لترويجه 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وقال الأمن العام عبر منشور بمنصة إكس: إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قبضت على مواطن؛ لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث – عسير 116 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
أوضح الأمن العام أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.