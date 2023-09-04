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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على شخص روج 116 كجم قات في مكة المكرمة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
القبض على شخص روج 116 كجم قات في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على شخص؛ لترويجه 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

تفاصيل الواقعة

وقال الأمن العام عبر منشور بمنصة إكس: إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قبضت على مواطن؛ لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث – عسير 116 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

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الإجراء المتخذ

أوضح الأمن العام أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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