القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

أسماك البيرانا تفترس رجلًا سقط بنهر الأمازون هجان يشعل حماس الجمهور في العرض العالمي الأول بمهرجان تورنتو ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا ثلث سكان العالم بدون إنترنت الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون انخفاض مخزونات النفط العالمية يدفع سعر خام برنت لـ 93 دولارًا روبوت لمكافحة الحرائق في جناح الداخلية بمعرض سيتي سكيب العالمي مباراة الحزم تُقدم موعد انتخابات الشباب 24 ساعة ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
أعلن الأمن العام، القبض على عدد من مروجي المخدرات، ومرتكبي جرائم متنوعة في السعودية.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية روج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والكوكايين المخدرتين داخل مركبته.
وأوضح أنه تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية روجوا مادة الإمفيتامين المخدر، ومواطن نشر محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية مخالفًا بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأضاف الأمن العام، أنه تم القبض على مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج المخدرات وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، ومواطن روج مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبطت بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.
كذلك تم القبض على 3 مواطنين اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج 8 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و9 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، ومواطن اتخذ مزرعة وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي.
كما لفت الأمن العام إلى أن قائمة المضبوطين شملت أيضًا، 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/UfF2mH3QhO
— الأمن العام (@security_gov) September 12, 2023