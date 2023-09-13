القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

أعلن الأمن العام، القبض على عدد من مروجي المخدرات، ومرتكبي جرائم متنوعة في السعودية.

تفاصيل الجرائم

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية روج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والكوكايين المخدرتين داخل مركبته.

وأوضح أنه تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية روجوا مادة الإمفيتامين المخدر، ومواطن نشر محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية مخالفًا بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ترويج المخدرات

وأضاف الأمن العام، أنه تم القبض على مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج المخدرات وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، ومواطن روج مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبطت بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.

كذلك تم القبض على 3 مواطنين اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج 8 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و9 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، ومواطن اتخذ مزرعة وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي.

كما لفت الأمن العام إلى أن قائمة المضبوطين شملت أيضًا، 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.