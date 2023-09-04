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الأمن أحالهم إلى جهة الاختصاص

القبض على 4 أشخاص لترويجهم مخدرات في جازان

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
القبض على 4 أشخاص لترويجهم مخدرات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 4 أشخاص؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

حشيش وإمفيتامين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة جازان قبضت على 4 أشخاص؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية، وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

الإجراء المتخذ

وأوضح الأمن العام أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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