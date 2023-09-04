القبض على 4 أشخاص لترويجهم مخدرات في جازان

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 4 أشخاص؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمنطقة جازان قبضت على 4 أشخاص؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية، وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وأوضح الأمن العام أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.