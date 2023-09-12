القوات البحرية السعودية والباكستانية تختتم مناورات تمرين نسيم البحر

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اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي والقوات البحرية الباكستانية، اليوم، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 14” في الخليج العربي.
وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن التمرين تضمن العديد من المحاضرات قُدمت من الجانبين، وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات التعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية.
وأشاد قائد الأسطول الشرقي بالمشاركين في التمرين من الجانبين لما أظهروه من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين البحري الثنائي المختلط “نسيم البحر 14” يُشارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر، ويأتي ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.