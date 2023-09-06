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ميسي وهالاند يتصدران السباق

الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2023 اليوم

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2023 اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الإعلان عن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، مساء اليوم الأربعاء.

فرانس فوتبول تعلن عن المرشحين اليوم

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم الإعلان عن المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 اليوم، بواقع 30 مرشحًا للرجال، و20 للسيدات.

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جائزة الكرة الذهبية - الكرة الذهبية
كأس الجائزة – المصدر @francefootball

ولفتت المجلة الفرنسية الشهيرة، إلى أنه سيتم الكشف عن 10 مرشحين لنيل جائزة “ياشين”؛ المخصصة لأفضل حارس مرمى، ومثلهم لجائزة “كوبا” لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.

ويُعد نجم ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي، الفرنسي كريم بنزيما، وهو آخر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية، حيث فاز بها للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، بعد تألقه اللافت مع المرينغي ومنتخب بلاده.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم 2022.

ويُعتبر نجم الفريق الأول كرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند المنافس الأبرز لميسي، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا، حيث حصد هداف بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

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