اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي بالقصيم

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أعلنت الإدارة التعليمية بمنطقة القصيم، أنه تم تطبيق برنامج اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي للبنين والبنات بمحافظات ومراكز المنطقة.
وأوضحت إدارة تعليم القصيم على حسابها بمنصة “إكس”، أنها قررت تطبيق اللغة الصينية في مدارسها وعلى رأسها ثانوية الأمير سلطان للموهوبين، وثانوية أبي أيوب الأنصاري.
وكانت وزارة التعليم، وجهت جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في السعودية بتنفيذ برنامج تدريس اللغة الصينية بمعدل حصتين أسبوعيا.
وأكدت أنه سيتم تدريس اللغة الصينية من خلال معلومات ومقاطع فيديو جاهزة أعدتها، تتضمن مبادئ اللغة وأهميتها والهدف من إدراجها في المناهج الدراسية.