Icon

الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان Icon إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً Icon روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول Icon سيرجيو راموس يكشف وجهته الجديدة اليوم Icon إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر Icon زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون Icon ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي Icon حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدفعة 70 Icon لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا Icon أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن توجيهات الوزارة بتدريس اللغة الصينية

اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي بالقصيم

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة التعليمية بمنطقة القصيم، أنه تم تطبيق برنامج اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي للبنين والبنات بمحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضحت إدارة تعليم القصيم على حسابها بمنصة “إكس”، أنها قررت تطبيق اللغة الصينية في مدارسها وعلى رأسها ثانوية الأمير سلطان للموهوبين، وثانوية أبي أيوب الأنصاري.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

برنامج تدريس اللغة الصينية

وكانت وزارة التعليم، وجهت جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في السعودية بتنفيذ برنامج تدريس اللغة الصينية بمعدل حصتين أسبوعيا.

وأكدت أنه سيتم تدريس اللغة الصينية من خلال معلومات ومقاطع فيديو جاهزة أعدتها، تتضمن مبادئ اللغة وأهميتها والهدف من إدراجها في المناهج الدراسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم