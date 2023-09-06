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لحملة البكالوريوس فأعلى

المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تعاون دولي ومحلي.
2- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الصحة العامة.
– الاقتصاديات الصحية.
– السياسات الصحية.
– العلوم في الخدمات الصحية وبحوث النتائج.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/02/24هـ الموافق 2023/09/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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