المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تعاون دولي ومحلي.

2- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– الصحة العامة.

– الاقتصاديات الصحية.

– السياسات الصحية.

– العلوم في الخدمات الصحية وبحوث النتائج.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/02/24هـ الموافق 2023/09/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا