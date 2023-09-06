المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي تعاون دولي ومحلي.
2- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الصحة العامة.
– الاقتصاديات الصحية.
– السياسات الصحية.
– العلوم في الخدمات الصحية وبحوث النتائج.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/02/24هـ الموافق 2023/09/09م.
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