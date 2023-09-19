المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 ـ اختيار المرور.
4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.