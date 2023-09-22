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عملًا باتفاق وقف إطلاق النار

المسلحون الأرمن في كاراباخ يسلمون أسلحتهم‎

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
المسلحون الأرمن في كاراباخ يسلمون أسلحتهم‎
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة: إن المسلحين الأرمن في إقليم كاراباخ بدؤوا بتسليم معداتهم العسكرية عملًا باتفاق وقف إطلاق النار، وتحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

تسليم الأسلحة

وأفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة في كاراباخ سلمت 6 مدرعات وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات، ونحو 5 آلاف قطعة من الذخيرة.

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وأشارت إلى أن هذا التسليم يتم عملًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال الهجومية في الإقليم. وتتم هذه العملية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

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