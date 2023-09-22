المسلحون الأرمن في كاراباخ يسلمون أسلحتهم‎

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة: إن المسلحين الأرمن في إقليم كاراباخ بدؤوا بتسليم معداتهم العسكرية عملًا باتفاق وقف إطلاق النار، وتحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة في كاراباخ سلمت 6 مدرعات وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات، ونحو 5 آلاف قطعة من الذخيرة.
وأشارت إلى أن هذا التسليم يتم عملًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال الهجومية في الإقليم. وتتم هذه العملية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.