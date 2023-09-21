المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب

علق الداعية الشيخ صالح المغامسي على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأنه حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب متحدثًا بإيجاز وتمكين في الجواب للإعلام العالمي.

وقال المغامسي عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”: “حينما يتصدر القائد الفذ بنفسه ليحاوره الإعلام العالمي ويصغي إليه العالم، ثمّ هذا القائد لا يواري الأبواب، ويُحكم ناصية الخطاب، بإيجاز في القول وتمكن في الجواب”.

وأضاف المغامسي تعليقًا على حوار ولي العهد لـ “فوكس نيوز”: “هنا يعلم الجميع أنّ المتحدث هو من صنع معارج الحضارة بنفسه، وأشرف على تنفيذها، وسمًا بوطنه إلى علياء المجد بتوفيق الله له.. حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحفظه وأيده بنصره”.