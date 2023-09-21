Icon

المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم Icon محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا Icon وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل Icon محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر Icon قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة Icon وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم Icon روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال Icon الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن Icon منتخب السعودية الـ57 عالميًا Icon المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
أشاد بجهود ولي العهد للارتقاء بوطنه

المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق الداعية الشيخ صالح المغامسي على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأنه حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب متحدثًا بإيجاز وتمكين في الجواب للإعلام العالمي.

وقال المغامسي عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”: “حينما يتصدر القائد الفذ بنفسه ليحاوره الإعلام العالمي ويصغي إليه العالم، ثمّ هذا القائد لا يواري الأبواب، ويُحكم ناصية الخطاب، بإيجاز في القول وتمكن في الجواب”.

قد يهمّك أيضاً
وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس

وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس

ربع مباني درنة الليبية تضررت من الإعصار

ربع مباني درنة الليبية تضررت من الإعصار

وأضاف المغامسي تعليقًا على حوار ولي العهد لـ “فوكس نيوز”: “هنا يعلم الجميع أنّ المتحدث هو من صنع معارج الحضارة بنفسه، وأشرف على تنفيذها، وسمًا بوطنه إلى علياء المجد بتوفيق الله له.. حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحفظه وأيده بنصره”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار