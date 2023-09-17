المفتي يكلِّف الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بالطائف سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة 284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي المفتي يكلِّف الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد شفافية وموثوقية.. ضم الإعلام بأنواعه تحت مظلة واحدة
أصدر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الشيخ خالد بن فهد الجليل، متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ويأتي القرار في إطار حرص سماحته على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز دور الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إعلاميًا.
من جانبه شكر الشيخ الجليل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، على هذه الثقة، وسأل الله تعالى التوفيق فيما يخدم الوطن والمواطن.