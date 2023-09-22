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بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني قادة البحرين

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني قادة البحرين
المواطن - واس

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هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة .
وأكد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين، كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.

نهج المملكة

وثمن جلالة ملك البحرين، نهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرخاء، ولمستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء ، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

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تعزيز مسارات التعاون

وأكد سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيدٍ من التكامل مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
ونوه سموه بهذه المناسبة بنهج المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتوجهها وسعيها نحو التنمية والازدهار الاقتصادي في المنطقة بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للجميع.

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