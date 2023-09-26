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في وفاة الشيخ مبارك الصباح

الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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ولي العهد يعزي

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

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