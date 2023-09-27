Icon

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي Icon مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد Icon خطوة حاسمة في خطط السعودية بمجال الطاقة النووية Icon إسرائيل ستقدم تنازلات كبيرة للفلسطينيين في إطار الجهود الدبلوماسية السعودية Icon شكاوى ومقترحات من أهالي الرياض لـ أمينها لتطوير العاصمة Icon أول جمعية مهنية للموسيقى بالرياض Icon لقطات لاحتراق صالة أفراح بداخلها أكثر من 300 عراقي بنينوى Icon روبوت إيلون ماسك يثير حالة من الذهول بمواقع التواصل الاجتماعي Icon معالم سياحية عليك زيارتها في العلا إليك أبرزها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
تعرضت له قوة دفاع البحرين وأدى لاستشهاد وإصابة عدد من الجنود

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وقال الملك سلمان: “تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين، ومعربين لكم ولأسر الشهداء ولشعب مملكة البحرين الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق جولة نحلم ونحقق بدوري روشن بـ5 مباريات غدًا

انطلاق جولة نحلم ونحقق بدوري روشن بـ5 مباريات غدًا

مباراة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية

مباراة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية

ولي العهد يعزي

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وقال سمو ولي العهد: “علمت ببالغ الحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسر الشهداء أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

السعودية اليوم
نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية
السعودية اليوم

نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا...

السعودية اليوم
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

السعودية اليوم
إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان
أخبار أمنية

إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

أخبار أمنية
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات للحدث
السعودية اليوم

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر

آخر الاخبار
مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني
السعودية اليوم

مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي...

العالم