الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي.