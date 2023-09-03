Icon

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف Icon البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية Icon أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق Icon لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية Icon جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام Icon وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا Icon تركي آل الشيخ: كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز دعيت له Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد Icon بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بسنغافورة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة

أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة

اليابان تزيد قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية

اليابان تزيد قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية

ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.

تهانٍ وأمنيات

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم