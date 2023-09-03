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بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو سكارانو، وفخامة السيدة أديل تونيني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد أليساندرو سكارانو، وفخامة السيدة أديل تونيني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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