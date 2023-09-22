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بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

الملك سلمان يتلقى تهنئة سلطان عمان وعاهل الأردن

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الملك سلمان يتلقى تهنئة سلطان عمان وعاهل الأردن
المواطن - واس

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هنأ جَلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنّياته الصادقة له – حفظه الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

كما هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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