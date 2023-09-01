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الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
المواطن - واس

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وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى نيوم، اليوم، قادماً من جدة.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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كما وصل في معيته ـ حفظه الله ـ، معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ومعالي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر جدة في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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