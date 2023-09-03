المنتخب السعودي يُغادر إلى نيوكاسل

غادرت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

المنتخب السعودي يطير لنيوكاسل

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لمغادرة بعثة الأخضر بصحبة المدرب الجديد مانشيني، استعدادًا لخوض معسكر إعدادي لمدة 12 يومًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويخوض الأخضر معسكرًا في نيوكاسل، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراتين وديتين في معسكره، حيث سيواجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم يوم 8 سبتمبر، ثم يلعب مع كوريا الجنوبية، يوم 12 من الشهر ذاته.

مانشيني يكشف قائمة الأخضر

وضمت قائمة مانشيني، لمعسكر الأخضر في نيوكاسل 26 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي وعلي البليهي.

كما يتواجد سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.