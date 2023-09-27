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عبر إكس أو الرسائل النصية والروابط

الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مجددًا من الحسابات المشبوهة.

حسابات وهمية ومشبوهة

وأكدت الوزارة، عبر حسابها على منصة (إكس)، أن تلك الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر (إكس) أو الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط.

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جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية على منشور أحد رواد منصة إكس.

وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات، خشية تعرض المواطنين للسرقات أو الاحتيال.

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