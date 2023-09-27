ياسر المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة مشهد مهيب لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي سدايا تستهدف تطوير 800 كفاءة وطنية في النماذج اللغوية الكبيرة الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك الوحدة يتجاوز العروبة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم مميز لقطات لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مجددًا من الحسابات المشبوهة.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها على منصة (إكس)، أن تلك الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر (إكس) أو الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط.
جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية على منشور أحد رواد منصة إكس.
وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات، خشية تعرض المواطنين للسرقات أو الاحتيال.