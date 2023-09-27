الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مجددًا من الحسابات المشبوهة.

حسابات وهمية ومشبوهة

وأكدت الوزارة، عبر حسابها على منصة (إكس)، أن تلك الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر (إكس) أو الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط.

جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية على منشور أحد رواد منصة إكس.

وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات، خشية تعرض المواطنين للسرقات أو الاحتيال.