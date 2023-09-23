المياه الوطنية ردًا على “المواطن” : منهل حي الشوقية غير مرتفق بالصرف الصحي

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باشرت شركة المياه الوطنية موقع حي الشوقية بمكة المكرمة، استجابة لما نشرته صحيفة “المواطن” بتاريخ 22 سبتمبر 2023 تحت عنوان: “مياه الصرف والروائح الكريهة تغضب سكان حي الشوقية بمكة”.
وقالت شركة المياه الوطنية إن الفرق الميدانية باشرت الموقع المذكور وتبين أن المنهل المشار إليه في الخبر يتبع لإحدى الجهات التي لم ترتفق بخدمة الصرف الصحي، كما لم تلتزم بعملية النزح الدوري للخزان التحليلي (البيارة)، حمايةً للبيئة وحفاظًا على سلامة السكان ومرتادي الموقع.
ودعت الشركة كافة الجهات والسكان في المناطق المخدومة والمزودة بشبكات الصرف الصحي إلى ضرورة الارتفاق بالخدمة من خلال زيارة مواقع الشركة الرقمية والتقدم بطلب الارتفاق بالخدمة عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة السكان.
واختتمت شركة المياه الوطنية بالترحيب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.
وكانت “المواطن ” قد نشرت تقريرًا سابقًا بعنوان ” مياه الصرف والروائح الكريهة تغضب سكان حي الشوقية بمكة ” تضمن معاناة مواطنة بعد استمرار شكواها دون حل بعدما تسربت مياه كريهة من بيارة صرف صحي تابعة لإحدى المدارس في حي الشوقية بجوار بن داوود بمدينة مكة المكرمة، رغم إبلاغها شركة المياه الوطنية منذ أكثر من 4 أشهر.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى يوم 18 سبتمبر الجاري، عندما قالت عبر حسابها في منصة إكس: “عندي تسرب لمياه ذات رائحة كريهة وتجمع حشرات بسبب طفح بيارة المدرسة التي بجواري، وتم تقديم بلاغات كثيرة عددها ٥ بلاغات على مدى 4 شهور، ولم يتم حل المشكلة أو اتخاذ أي إجراء، والمياه إلى الآن تتسرب بكميات كبيرة أمام المبنى إلى الشارع”.