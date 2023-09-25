النجمة يتقدم على الرائد بثنائية نظيفة

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النجمة ضد الرائد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة النجمة ضد الرائد المقامة على ملعب إدارة التعليم في عنيزة بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بقوة منذ البداية، ونجحوا في هز الشباك بعد مرور 10 دقائق فقط.
ونجح عثمان باتو في فض اشتباك التعادل السلبي، قبل أن يُعزز آلان ليما تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 12، وحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه، وتنظيم دفاعه، خوفًا من استقبال هدف آخر.
وهدأ اللعب نسبيًا، وانحصر في وسط الملعب، وظهر لاعبو الدفاع بشكل مميز، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة ضد الرائد.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعديل النتيجة، فيما سيحاول أصحاب الأرض الحفاظ على النتيجة، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.