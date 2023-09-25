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في كأس خادم الحرمين الشريفين

النجمة يتقدم على الرائد بثنائية نظيفة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
النجمة يتقدم على الرائد بثنائية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النجمة ضد الرائد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

تقدم النجمة ضد الرائد

وبدأت مباراة النجمة ضد الرائد المقامة على ملعب إدارة التعليم في عنيزة بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض بقوة منذ البداية، ونجحوا في هز الشباك بعد مرور 10 دقائق فقط.

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النجم ضد الرائد
جانب من المباراة

ونجح عثمان باتو في فض اشتباك التعادل السلبي، قبل أن يُعزز آلان ليما تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 12، وحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه، وتنظيم دفاعه، خوفًا من استقبال هدف آخر.

النجم ضد الرائد
جانب من المباراة

وهدأ اللعب نسبيًا، وانحصر في وسط الملعب، وظهر لاعبو الدفاع بشكل مميز، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة ضد الرائد.

النجم ضد الرائد
لاعبو الفريق

الرائد يسعى للعودة

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تعديل النتيجة، فيما سيحاول أصحاب الأرض الحفاظ على النتيجة، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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