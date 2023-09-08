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بعد التوقيع معه هذا الصيف

النصر المحطة السادسة في مسيرة راغد النجار

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
النصر المحطة السادسة في مسيرة راغد النجار
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي النصر، في التعاقد مع حارس المرمى راغد النجار، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مسيرة راغد النجار

وأعلن نادي النصر بالأمس عن تعاقده رسميًا مع راغد النجار صاحب الـ26 عامًا، بعقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

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ويُعد النصر المحطة السادسة في مشوار النجار، حيث بدأ مسيرته في الفئات السنية بالنادي الأهلي، وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2017، وانتقل بعد ذلك بين أندية، الشباب، الفيصلي والوحدة.

راغد النجار
النصر يرحب باللاعب – المصدر @AlNassrFC

وانضم راغد النجار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في أغسطس عام 2022، وخاض معه 3 مباريات في دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، واستقبل هدفين في مباراتين، وحافظ على نظافة شباكه مرة.

راغد النجار
النجار

وعلى الصعيد الدولي، انضم راغد النجار إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أكثر من مرة، إلا أنه لم يُشارك في المباريات حتى الآن، ويتواجد ضمن القائمة الحالية في معسكر نيوكاسل.

راغد النجار
النجار

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم بشكل محبط بعد الخسارة في أول مباراتين، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق 3 انتصارات متتالية.

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