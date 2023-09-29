النصر عينه على الفوز الرابع ضد الطائي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد الطائي في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم.

العالمي ضيفًا على الطائي

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الطائي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الخامس بـ15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

مباريات الطائي ضد النصر

وتُعد مباراة الطائي ضد النصر اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث تمكن العالمي من الفوز 3 مرات، وخسر مرة واحدة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بنتيجة 2\1، في أول مباراة جمعت بينهما بالدور الأول من الموسم قبل الماضي، قبل أن يحقق العالمي 3 انتصارات متتالية بأربعة أهداف دون رد، وبنتيجة 2\0 في مباراتي الموسم الماضي.

ويسعى الطائي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بعد الخسارة ضد الاتفاق في الجولة الماضية، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز السادس على التوالي.