Icon

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد Icon موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي Icon ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إشبيلية Icon الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام Icon ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته Icon مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات Icon مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة Icon كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج Icon إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله Icon ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

النصر عينه على الفوز الرابع ضد الطائي

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
النصر عينه على الفوز الرابع ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد الطائي في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم.

العالمي ضيفًا على الطائي

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
مصرع شخصين في إطلاق نار داخل مطعم بالسويد

مصرع شخصين في إطلاق نار داخل مطعم بالسويد

الاتحاديون يوجهون رسالة لـ سانتو بعد خطأ أحمد بامسعود

الاتحاديون يوجهون رسالة لـ سانتو بعد خطأ أحمد بامسعود

وقبل مباراة اليوم، يحتل الطائي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الخامس بـ15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

مباراة الطائي ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @tai1381

مباريات الطائي ضد النصر

وتُعد مباراة الطائي ضد النصر اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث تمكن العالمي من الفوز 3 مرات، وخسر مرة واحدة.

النصر والطائي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بنتيجة 2\1، في أول مباراة جمعت بينهما بالدور الأول من الموسم قبل الماضي، قبل أن يحقق العالمي 3 انتصارات متتالية بأربعة أهداف دون رد، وبنتيجة 2\0 في مباراتي الموسم الماضي.

ويسعى الطائي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بعد الخسارة ضد الاتفاق في الجولة الماضية، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز السادس على التوالي.

النصر - دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم