النصر يتفوق على الحزم بثنائية في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والحزم، بتفوق العالمي بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.

النصر ضد الحزم

أصفر الرياض بدأ المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث نجح اللاعب عبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ33.

وواصل أصفر الرياض ضغطه، ليضيف اللاعب عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وقبل المباراة، جاء تشكيل الحزم صاحب الأرض مكونًا من: ” أيمن دحمان، عبدالرحمن الدخيل، راضي العتيبي، فرحان العازمي، برونو فيانا، باسل السيالي، بن حسن تراوري، فينسيوس سوزا، أنطونيو كارفايو، محمد بادموسي، يوسف المزيريب”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، أوتافيو، بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

ويتولى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة داريو هيريرا، مهمة إدارة مباراة الحزم ضد النصر اليوم، ويُساعده برونو كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري.

وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا في مباراة اليوم، فيما سيكون الأرجنتيني هرنان ماسترانجيلو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الشهري.