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النصر يُمطر شباك الحزم بخماسية في ليلة تألق رونالدو

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
النصر يُمطر شباك الحزم بخماسية في ليلة تألق رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على الحزم بخماسية لهدف في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر ضد الحزم

أصفر الرياض بدأ المباراة ضاغطًا بكل قوة، حيث نجح اللاعب عبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ33.

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وواصل أصفر الرياض ضغطه، ليضيف اللاعب عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وقلص الحزم الفارق مع بداية الشوط الثاني، بهدف اللاعب محمد بادموسي في الدقيقة الـ 47.

ونجح العالمي بعد ذلك في إضافة 3 أهداف عبر كل من البرتغالي أوتافيو ومواطنه كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني في الدقائق الـ 57 والـ 68 والـ78.

رونالدو - النصر والحزم

العالمي يحقق فوزه الثالث تواليًا

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين متذيلًا جدول الترتيب.

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