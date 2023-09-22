النصر يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الأهلي

تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة الأهلي متفوقًا بثلاثية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الرابعة، حيث استلم تمريرة متقنة من اللاعب السنغالي ساديو ماني ليسددها بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس الأهلي.
ومن بعدها، عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، حيث سجل الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17.
وقلص الإيفواري فرانك كيسي الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لـ الراقي في الشوط الأول في الدقيقة الـ 29.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، أضاف تاليسكا هدفًا ثالثًا جميلًا لـ العالمي بعد تصويبة قوية لم يتمكن ميندي من صدها.
هدف رونالدو الأول في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 1 × 0 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/p7Ha15fwNa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدددددف!⚽
تاليسكا.. وهدف نصراوي ثاني في الكلاسيكو🔥⚽
النصر 2 × 0 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/EpRZA4EfL8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدف كيسيه الأول بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 2 × 1 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/A37P8doQNx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
🚀صاروخية تاليسكا بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 3 × 1 الأهلي#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/N1RaMQ79Pr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023