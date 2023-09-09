الهلاليون: مطلبنا نقل مباراة الرياض لدرة الملاعب

طالبت جماهير الهلال، رابطة الدوري السعودي للمحترفين بنقل مباراة الرياض من ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض إلى ملعب الملك فهد الدولي ” درة الملاعب”.

وأكدت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على أن مباراة الرياض يوم الجمعة المقبلة في دوري روشن ستشهد مشاركة البرازيلي نيمار الأولى مع الأزرق، حيث يجب نقلها من الملز لدرة الملاعب كون العالم كله سيتابع اللقاء.

وفي الأيام القليلة الماضية أُثيرت أزمة، وذلك بعد تداول أنباء عن وجود طلب من أزرق الرياض لخوض بعض من مبارياته على ملعب ” الأول بارك” معقل نادي النصر حاليًا.

النصراويون يرفضون استضافة الهلال بالأول بارك

وقالت تقارير إن إدارة أزرق الرياض بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب ” الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.

الناقد الرياضي والقانوني خالد الشعلان تحدث عن الأزمة قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” رفض أزرق الرياض يوم 25 أكتوبر من عام 2018، عن طريق طارق التويجري الناقد الرياضي حاليًا والرئيس التنفيذي لـ الهلال سابقًا، طلب النصر اللعب على ملعب الجامعة، الذي هو ملعب الأول بارك حاليًا ولهذا، يجب رفض طلب الهلال استنادًا إلى أن الملعب حق قانوني للنصر وثانيًا مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأيد النصراويون رد خالد الشعلان حيث إن الأزرق رفض قبل 5 سنوات أن يشاركه أي فريق في ملعب الجامعة حينما كان يحمل هذا الاسم، مضيفين أنه يجب على إدارة مسلي آل معمر التعامل بمبدأ ” المعاملة بالمثل”.