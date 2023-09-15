الهلال يستعيد صدارة دوري روشن بخماسية في الرياض

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، صدارة دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي الرياض بنتيجة 6/ 1 في الجولة السادسة.

الهلال ضد الرياض

وسجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 4 أهداف عبر ناصر الدوسري هدفًا في الدقيقة الـ 68 ومالكوم هدفًا في 83 وسالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 87 والـ 95.

وقلص الرياض، الفارق عبر اللاعب علي الزقعان في الدقيقة الـ 96.

وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الـ 16.