الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف في مختلف المجالات

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
– أخصائي أول مراجعة داخلية
– أخصائي خدمة عملاء
– مدير قسم الفعاليات والمعارض
– مدير إدارة التراخيص البحرية
– أخصائي أول مناطق لوجستية
– مراقب موانئ
– مدير قسم تحليل البيانات
– خبير أول مراجعة البيانات
– مدير تنفيذي للدراسات وتطوير العقود
– مدير قسم تسوق البحوث التسويقية
– مدير إدارة التميز التشغيلية
– علاوة سنوية تنافسية.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– تأمين طبي شامل الوالدين.
– بدل تعليم للأبناء.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى.
– التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
– إرفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
– القدرة على بناء العلاقات.
– التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
– متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
– في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا