الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف في مختلف المجالات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي أول مراجعة داخلية

– أخصائي خدمة عملاء

– مدير قسم الفعاليات والمعارض

– مدير إدارة التراخيص البحرية

– أخصائي أول مناطق لوجستية

– مراقب موانئ

– مدير قسم تحليل البيانات

– خبير أول مراجعة البيانات

– مدير تنفيذي للدراسات وتطوير العقود

– مدير قسم تسوق البحوث التسويقية

– مدير إدارة التميز التشغيلية

المزايا:

– علاوة سنوية تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– تأمين طبي شامل الوالدين.

– بدل تعليم للأبناء.

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى.

– التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.

– إرفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.

– القدرة على بناء العلاقات.

– التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.

ملاحظة:

– متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.

– في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا