Icon

الفوز الثاني تواليًا يشعل مباراة الخليج ضد الفتح Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الرياض Icon ياسر المسيليم مودعًا الجماهير: اليوم تنتهي قصة 21 عامًا بالأهلي Icon اليمن تثمن جهود السعودية لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة Icon حلم الأهلي المصري باللقب التاسع يصطدم بطموح اتحاد العاصمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رؤساء نيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس Icon ترقبوا تحديث واتساب للحصول على ميزة حصرية Icon موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس Icon مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة Icon 3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي حائل وجازان وبدر وينبع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا للمرجعيات الثلاث

اليمن تثمن جهود السعودية لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
اليمن تثمن جهود السعودية لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رحبت الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية، ‏وسلطنة عُمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة نحو ‏التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة ‏الإنسانية عن الشعب اليمني‎.‎
وجددت الحكومة في بيان لها اليوم، استمرار نهجها ‏المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام ‏العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن ‏إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن ‏والاستقرار والتنمية في اليمن.‏

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخصين روجا إمفيتامين في خميس مشيط

القبض على شخصين روجا إمفيتامين في خميس مشيط

2000 قتيل و5 آلاف مفقود جراء الفيضانات بليبيا

2000 قتيل و5 آلاف مفقود جراء الفيضانات بليبيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا وعالميًّا
العالم

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا...

العالم
محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع
السعودية اليوم

محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا
العالم

النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15...

العالم
لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم
الرياضة

لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم

الرياضة
بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر
السعودية اليوم

بتال القوس يرد على الشريان : راجع...

السعودية اليوم
تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا

السعودية اليوم
لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات
العالم

لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب...

العالم