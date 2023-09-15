اليمن تثمن جهود السعودية لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة

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رحبت الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة في بيان لها اليوم، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.