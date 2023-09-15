اليمن تثمن جهود السعودية لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة

رحبت الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية، ‏وسلطنة عُمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة نحو ‏التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة ‏الإنسانية عن الشعب اليمني‎.‎

وجددت الحكومة في بيان لها اليوم، استمرار نهجها ‏المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام ‏العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن ‏إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن ‏والاستقرار والتنمية في اليمن.‏