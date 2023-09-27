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يتيح الفرص للباحثين عن عمل لإبراز مهاراتهم

اليوم.. انطلاق معرض خطوة للتوظيف في الرياض

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
اليوم.. انطلاق معرض خطوة للتوظيف في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق، اليوم الأربعاء، معرض ومؤتمر خطوة للتوظيف في نسخته التاسعة لعام 2023، حيث يتطلع منظمو المعرض لمواصلة النجاحات التي حققها المعرض في النسخ الماضية، والذي يقام لمدة 3 أيام في فندق الهيلتون بالرياض.

فرص للباحثين عن عمل

ويعد المعرض ملتقى مهنياً يجمع أصحاب العمل والباحثين عن العمل والمهنيين تحت سقف مهني واحد، يتيح لهم إيجاد فرص مختلفة، بإبراز مهاراتهم، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، عبر رحلة رقمية مواكبة للتطور التكنولوجي والمهني، بالإضافة إلى تلقيهم لاستشارات وجلسات إرشاد مهني بعدد ساعات 300 ساعة من قبل مستشارين مهنيين سعوديين، مع إمكانية حضور ورش عمل ضمن أكثر من 119 ورشة مهنية متاحة هذا العام يقدمها خبراء ومدربين مهنيين.

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مؤتمر علمي

ويصاحب المعرض مؤتمر علمي مخصص لقيادات الموارد البشرية، تحت شعار “حرب المواهب” سيتواجد فيه أكثر من 250 قياديا وقيادية من السعوديين في مجال رأس المال البشري، تقوم من خلاله أكثر من 12 منظمة راعية لمعرض التوظيف بمشاركة تجاربها وقصص نجاحها باستعراض الطرق الذكية والمبتكرة الحديثة المساهمة بالاحتفاظ بالمواهب لدى المنظمات وتنويع القيمة التنافسية لهم.

أهداف ورسالة المعرض

ويدار المعرض والمؤتمر من قبل قادة ورواد أعمال سعوديون، إضافة إلى شخصيات عالمية بارزة من جميع أنحاء العالم، وصمم المعرض والمؤتمر لإيصال رسالة إلهامية لجميع المهتمين بالدخول لـ سوق العمل وتحفيزهم ليصبحوا قادة ناجحين ومؤثرين في مجتمعهم.

يذكر أنه تم إقامة أكثر من 500 ورشة عمل خلال أيام المعرض في السنوات الماضية، ضمت مختلف المواضيع المهنية التي يحتاجها الفرد في بداية مسيرته المهنية.

 

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